02 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da apartmanın bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Ankara'da apartmanın bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 02.05.2024
ABONE OL
Ankara’da apartmanın bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Son dakika haberine göre Ankara'nın Çankaya ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin bir apartmanın arka bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA