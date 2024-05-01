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Kocaeli'de feci kaza! 2 motosiklet ve kamyonetin karıştığı kazada çok sayıda yaralı var

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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Kocaeli’de feci kaza! 2 motosiklet ve kamyonetin karıştığı kazada çok sayıda yaralı var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 motosiklet ve kamyonun karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından kamyonetin sürücüsü olay yerini terk etti.

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