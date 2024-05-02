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Keklik Vadisi'nde bahar güzelliği!

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024
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Keklik Vadisi’nde bahar güzelliği!

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Keklik Vadisi'nde, karların erimesiyle doğa canlanmaya başladı. İlçeyi çevreleyen karla kaplı 2 bin 900 rakımlı Küçük Süphan ve Soğanlı dağları da yamaçlarındaki yılkı atları ile görüntülendi.

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