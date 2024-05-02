02 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu satıcısı polisi görünce 5.kattan aşağıya atladı! Bir şüpheli daha gözaltında...

Uyuşturucu satıcısı polisi görünce 5.kattan aşağıya atladı! Bir şüpheli daha gözaltında...

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 02.05.2024 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
ABONE OL
Uyuşturucu satıcısı polisi görünce 5.kattan aşağıya atladı! Bir şüpheli daha gözaltında...

Esenyurt'ta polis ekipleri uyuşturucu satışı yapıldığı öğrenilen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında polisten kaçmaya çalışan İran uyruklu M.E. 5. kattan atladı. Ağır yaralanan M.E'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, evde bulunan 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Olay, 30 Nisan Salı günü saat 20.00 sıralarında Esenyurt Koza Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Polis ekipleri, 11 katlı binanın 5. katında bulunan bir dairede yaşadığını tespit ettikleri, uyuşturucu satışı yapan şüphelilere operasyon düzenledi.

EVİN PENCERESİNDEN ATLADI

Operasyonda İran uyruklu şüpheli M.E, polisten kaçmak için evin penceresinden atladı. M.E.'yi gören polis ekipleri sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan şüpheli hastaneye sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından soruşturma başlatıldı. M.E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, evde bulunan 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA