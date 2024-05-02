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İzmir açıklarında 73 düzensiz göçmen kurtarıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 02.05.2024
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İzmir açıklarında 73 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 4'ü çocuk 73 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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