AFAD duyurdu! Elazığ'da gece yarısı korkutan deprem
Son dakika...Elazığ Sivrice'de saat 23.57'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi AFAD son dakika olarak duyurdu.
Son dakika... AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.
YERİN 8 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE...
Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi ve kısa süreli paniğe neden oldu.
ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ
Deprem çevre illerden de hissedildi.
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2024-05-02
Saat:23:57:28 TSİ
Enlem:38.46167 N
Boylam:39.23056 E
Derinlik:8.77 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...
2024-05-02 23:57:28 38.46167 39.23056 8.77 MW 4.0 Sivrice (Elazığ)
2024-05-02 23:51:08 38.46944 37.36333 7.0 ML 2.0 Darende (Malatya)
2024-05-02 23:24:06 38.82611 37.44806 7.0 ML 2.4 Gürün (Sivas)
2024-05-02 23:08:43 37.39333 29.16778 7.04 ML 1.3 Tavas (Denizli)
2024-05-02 22:47:57 36.10444 29.29222 12.34 ML 2.7 Akdeniz - [19.12 km] Kaş (Antalya)
2024-05-02 22:10:55 37.85111 36.63389 7.0 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-05-02 21:23:33 36.22333 36.0425 7.0 MW 3.8 Samandağ (Hatay)
2024-05-02 21:18:58 38.14139 38.51306 7.0 ML 1.7 Sincik (Adıyaman)
2024-05-02 21:05:22 38.09944 37.54611 7.0 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-02 20:50:41 37.65 35.89833 5.68 ML 1.4 Kozan (Adana)
2024-05-02 20:42:48 36.6575 29.25778 7.0 ML 1.3 Fethiye (Muğla)
2024-05-02 20:14:24 40.46083 28.85889 5.74 ML 1.9 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.55 km] Armutlu (Yalova)
2024-05-02 20:11:30 37.95472 27.13833 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.84 km] Menderes (İzmir)
2024-05-02 19:50:52 40.45167 28.87528 7.0 ML 1.9 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.73 km] Armutlu (Yalova)
2024-05-02 19:19:34 38.20694 38.46833 6.58 ML 1.6 Battalgazi (Malatya)
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