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11 ilde sahte internet sitesi üzerinden dolandırıcılık soruşturmasına 7 tutuklama

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 02.05.2024
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11 ilde sahte internet sitesi üzerinden dolandırıcılık soruşturmasına 7 tutuklama

Nevşehir merkezli 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, sahte internet sitesi üzerinden ilan vererek 350'den fazla kişiyi 3 milyon TL dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 27 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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