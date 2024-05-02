İstanbul’da akılalmaz olay! Beton pompası apartmanın üzerine devrildi! 2 balkon çöktü





"BU KADAR BÜYÜK SORUMSUZLUK HAYATTA GÖRÜLMEMİŞTİR"

Hasar gören ev sahibinin akrabası Şükriye Özkan, "Kamyon devrilmesi ve üst kata zarar vermesiyle başladı. Arkadan vinç geldi ve tek vinç ile bu işi kurtarmaya çalıştılar. Böyle olacağı belliydi, ben kadın halimle bu işin tek vinç ile çözülemeyeceğini düşündüm. İkinci kat benim gelinimin oturduğu ev. İkinci katı da yıktılar ve gelinim şu anda İngiltere'de. Torunum evde olabilirdi, bu kadar büyük sorumsuzluk hayatta görülmemiştir" ifadelerini kullandı.