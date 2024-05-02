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Antalya'da iki safari aracının çarpıştı! Çok sayıda yaralı var...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
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Antalya’da iki safari aracının çarpıştı! Çok sayıda yaralı var...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı şirkete ait iki safari aracının çarpışması sonucu 12'i turist 15 kişi yaralandı. Araçlardakilerin kaza öncesi birbirleriyle su savaşı yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

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