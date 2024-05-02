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“Ramazanın Işığını Yakala!” 5. fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu

Giriş Tarihi: 02.05.2024
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“Ramazanın Işığını Yakala!” 5. fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu

NUN Eğitim ve Kültür Vakfının bu yıl beşincisini düzenleyerek geleneksel hâle getirdiği fotoğraf yarışmasında ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinden Ramazan ayının heyecan ve ruhunu yansıtan fotoğraflar değerlendirilerek dereceye giren öğrenciler belirlendi.

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