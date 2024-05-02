Ankara'da yağmur sonrası metro hizmet dışı kaldı! Vatandaşlar yolda kaldı
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında metro hattı hizmet dışı kaldı.
Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle metro hattının Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında kalan bölümü hizmet dışı kaldı.
Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış ulaşımın da aksamasına sebep oldu. Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu'nu su basması nedeniyle Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında seferler yapılamadı.
Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, Ankara'yı etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu'nda su seviyesi yeniden kritik seviyeye yükselmiştir. Bu nedenle Atatürk Kültür Merkezi ve Yenimahalle istasyonları arasında ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.
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