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Kayıp kuzenlerden 3 gündür haber alınamıyor

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 02.05.2024
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Kayıp kuzenlerden 3 gündür haber alınamıyor

Son dakika haberine göre Adıyaman’da, biri 14 diğeri 16 yaşında olan iki kuzenden 3 gündür haber alınamıyor. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Şahabettin ve Ayten Yoldaş çiftinin 3 çocuğundan biri olan 15 yaşındaki Taha Yoldaş 3 gün önce K-2 konteyner kentte, Muhittin ve Ayşe Demir çiftinin 4 çocuğundan biri olan 16 yaşındaki Salih Demir ise K-19 konteyner kentten 3 gün ayrıldı.

Kimseye her hangi bir şey söylemeden kaldıkları konteynerden ayrılan Taha ve Salih isimli iki kuzenden bir daha haber alınamadı. Çocuklarından 3 gündür haber alınamayan aileler çocuklarının hayatlarından endişe ederek durumu Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Polis ekipleri kayıp iki kuzenin bulunması için çalışma başlattı. Çocuklarından haber alamayan aileler, çocuklarının yerini bilenlerin ya da görenlerin durumu polis ekiplerine bildirmesini istedi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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