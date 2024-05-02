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Kaybolan 75 yaşındaki kadının bulunması için çalışma başlatıldı!

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 02.05.2024
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Kaybolan 75 yaşındaki kadının bulunması için çalışma başlatıldı!

Eskişehir'in hayvanlarını otlatmaya çıkarttıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 75 yaşındaki kadının bulunması amacıyla arama kurtarma çalışmaları başladı.

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