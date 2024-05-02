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Burdur'da LPG yüklü tanker devrildi, yol ulaşıma kapatıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 02.05.2024
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Burdur’da LPG yüklü tanker devrildi, yol ulaşıma kapatıldı

Burdur'da LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu Burdur-Antalya kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Öte yandan kara yolunda araç kuyruğu oluştu.

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