Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağış alarmı | İşte 5 günlük hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre sağanak yağışın yurt genelinde etkili olması bekleniyor. 15 il için de sarı kodlu uyarı geldi! Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu raporu….
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz haric aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya (Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimleri), Doğu kesimlerde (Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari'nin güneyi, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın kuzeyi), Doğu Akdeniz (Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın kuzey ilçelerinde) ve Arvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trakya (Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimleri) Güneydoğu Anadolu (Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari'nin güneyi, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın kuzeyi), Doğu Akdeniz (Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın kuzey ilçelerinde) ve Arvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 8°C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge'nin İç kesimlerinin yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı
DENİZLİ 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 25°C
Az bulutlu, yarın parçalı bulutlu
MANİSA 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 20°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR 11°C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
HATAY 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı
KONYA 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 13°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; Bitlis, Şırnak, Hakkari'nin güneyi, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Batı Akdeniz'de fırtına; Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra güneyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege'nin güneyi 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren batısı 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yarın öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
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