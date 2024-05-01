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Van'da 1,8 ton inci kefali ele geçirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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Van’da 1,8 ton inci kefali ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, kaçak avlanılan 1 ton 800 kilogram inci kefali ele geçirildi.

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