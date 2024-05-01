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2023'te 160 bin 273 kumar sitesi kapattırıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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2023’te 160 bin 273 kumar sitesi kapattırıldı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri nedeniyle 168 bin 30 internet sitesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na ihbarda bulunurken bunlardan 160 bin 273'üne erişim engellendi.

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