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Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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Bolu Dağı’nda sis etkili oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Güzergahın yüksek kesimlerinde ise zaman zaman sağanak etkisini gösterdi.

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