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Şanlıurfa'da kayıt dışı yüzlerce trafo tespit edildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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Şanlıurfa’da kayıt dışı yüzlerce trafo tespit edildi

Şanlıurfa'da nisan ayında tarlalara gömülerek gizlenen 351 kayıt dışı trafonun 100 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte olduğu bildirildi.

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