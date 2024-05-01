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Karabük'te 18 bin 820 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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Karabük’te 18 bin 820 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Son dakika haberine göre  Karabük'te 18 bin 820 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Şoför M.Ö. ve firma yetkilileri hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem yapıldı.

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