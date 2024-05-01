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Nevşehir-Aksaray yolu göle döndü! Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti...

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 01.05.2024 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
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Nevşehir-Aksaray yolu göle döndü! Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti...

Nevşehir'in Acıgöl ilçesindeki kuvvetli sağanak ve sel nedeniyle Nevşehir-Aksaray kara yolu, göle döndü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, yol bir süre trafiğe kapandı.

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