Malatya’da feci kaza! Kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi | Yaralılar var
Malatya’da, sürücünün kontrolünden çıkan kamyon park halindeki araçların arasına daldı. Ortalığın savaş alına döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, 15.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, İsmet Paşa caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet kontrolden çıkarak park halindeki araçların arasına daldı.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralanırken çok sayıda araçta ise maddi hasar meydana geldi.
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