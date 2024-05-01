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Adıyaman'da feci kaza! Hafif ticari araç şarampole devrildi | Çok sayıda yaralı var

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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Adıyaman’da feci kaza! Hafif ticari araç şarampole devrildi | Çok sayıda yaralı var

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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