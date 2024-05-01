Artık kıyafetler çöpe gitmeyecek! Çamaşır suyu lekesini anında çıkaran yöntem...

-Hazırladığınız pamuğa bir miktar metil alkol dökün ve çamaşır suyu lekesinin olduğu bölgeye iyice sürün.

-Bu işlemi yaptıktan sonra kıyafeti bir gece boyunca bekletin ve daha sonra düşük bir derecede makinede yıkayarak temizleyin.