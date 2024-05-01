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İzmir açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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İzmir açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

Son dakika haberine göre İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, 22'si çocuk 60 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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