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Adana'da nehirde erkek cesedi bulundu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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Adana’da nehirde erkek cesedi bulundu

Son dakika haberine göre Adana'da Ceyhan Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu. Ekipler, yaptıkları incelemede ölen kişinin Rüştü Öztaş (67) olduğunu belirledi.

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