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İsmailağa Cemaati kapılarını ilk kez basına açtı

Giriş Tarihi: 01.05.2024
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İsmailağa Cemaati kapılarını ilk kez basına açtı

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın vefatının ardından cemaatin lideri olan Fikri Doğan, gazetecilerle buluştu. İsmailağa Camii İmamı Salih Topçu yaptığı konuşmada “Cemaatimiz devlet geleneğine sahip” ifadelerini kullanırken Yavuz Sultan Selim Camii imamı Abdullah Kılıç: “Hasan Kılıç’ın, Mahmut Ustaosmanoğlu halifesi olduğuna dair cemaat içinde en ufak tereddüt ve şüphe yoktur. Babam Hasan Kılıç da kendi yerine Fikret Doğan’ı bırakmıştır” dedi.

İsmailağa Cemaati kapılarını ilk defa basına açtı. Hasan Kılıç'ın vefatının ardından İsmailağa Cemaati'nin lideri olan Fikri Doğan gazetecilerle buluştu.

"KONTROLE AÇIK BİR CEMAATİZ"

İsmailağa Camii Külliyesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan İsmailağa Camii İmamı Salih Topçu, "Cemaatimiz devlet geleneğine sahiptir. Biz herkesten çok takibe ve kontrole açık cemaatiz" ifadelerini kullandı.

USTAOSMANOĞLU: "İSMAİLAĞA CEMAATİNİN 15 TEMMUZ'DA DURUŞU VE TAVRI ÇOK NET"

Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu da, İsmailağa cemaatinin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapmadan önce Türkiye genelinde tüm hocalara mesaj attığı ve "Herkes sokağa çıksın" dediği hatırlatarak, "Bizler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün önündeydik. Bizim duruşumuz ve tavrımız çok net. İsmailağa Cemaati devlet tarafından akredite olmuş yapıdır" ifadelerini kullandı.

KILIÇ: "BABAM HASAN KILIÇ DA KENDİ YERİNE FİKRET DOĞAN'I BIRAKMIŞTIR"

Yavuz Sultan Selim Camii imamı Abdullah Kılıç ise, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat etmeden 20 sene önce cemaatten kendisinin uygun gördüğü ileri gelen hocalardan 8 kişiyi çağırdığını, kendisinden sonra yerine Hasan Kılıç'ı bıraktığını söylediğini hatırlatarak, "Bu sözü yazılı metin haline getirmiş, metni imzalamışlardır. Hasan Kılıç'ın, Mahmut Ustaosmanoğlu halifesi olduğuna dair cemaat içinde en ufak tereddüt ve şüphe yoktur. Babam Hasan Kılıç da kendi yerine Fikret Doğan'ı bırakmıştır" dedi.

İsmailağa Camii İmamı Salih Topçu, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenaze töreninde dua edip tezkiye konuşması yapmış ve "İsmailağa Cami-i Şerifi'nde imam olarak görev yapan kıymetli Fikri Doğan Hocamız, Hasan Efendi Hazretimizin yerine halifesi olarak taayyün edilmiştir" ifadelerini kullanmıştı. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı.

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