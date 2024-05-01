İsmailağa Cemaati kapılarını ilk kez basına açtı

USTAOSMANOĞLU: "İSMAİLAĞA CEMAATİNİN 15 TEMMUZ'DA DURUŞU VE TAVRI ÇOK NET"

Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu da, İsmailağa cemaatinin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapmadan önce Türkiye genelinde tüm hocalara mesaj attığı ve "Herkes sokağa çıksın" dediği hatırlatarak, "Bizler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün önündeydik. Bizim duruşumuz ve tavrımız çok net. İsmailağa Cemaati devlet tarafından akredite olmuş yapıdır" ifadelerini kullandı.