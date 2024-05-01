01 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Eski kız arkadaşının sevgilisinin otomobiline bomba düzeneği koydu

Eski kız arkadaşının sevgilisinin otomobiline bomba düzeneği koydu

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 01.05.2024
ABONE OL
Eski kız arkadaşının sevgilisinin otomobiline bomba düzeneği koydu

Zonguldak'ta Serdar E. (24), takıntı haline getirdiği eski kız arkadaşı Rabia S.'nin (23) sevgilisi Batuhan Y.'nin (24) otomobilinin motor kısmının altına bomba düzeneği koydu. Sanayi sitesinde bulunan bomba düzeneği, fünyeyle patlatılırken, gözaltına alınıp suçlamaları reddeden Serdar E. ise adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA