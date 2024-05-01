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Kırmızı ışıkta geçen otomobilin kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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Kırmızı ışıkta geçen otomobilin kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Mersin'de kırmızı ışıkta geçtiği belirtilen otomobilin çarpması sonucu yayalardan Sultan Sedef'in (32) öldüğü, sürücü ile birlikte 3 kişinin de yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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