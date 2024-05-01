01 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Cankurtaran dronlar yaz sezonuna hazır

Cankurtaran dronlar yaz sezonuna hazır

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024
ABONE OL
Cankurtaran dronlar yaz sezonuna hazır

Turizm kenti Antalya, Konyaaltı Sahili başta olmak üzere Alanya'dan Kaş'a kadar tüm sahillerinde yılda yaklaşık 16 milyon yerli ve yabancı turist ağırlarken, cankurtaranlar, "Cankuş" adlı dronlarla yaz sezonuna hazırlanıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA