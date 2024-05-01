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Dağcılar eksi 37 derecede Ağrı Dağı zirvesinde

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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Dağcılar eksi 37 derecede Ağrı Dağı zirvesinde

Dağcılar, eksi 37 derecede Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanarak 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nı kutladı.

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