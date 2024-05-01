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Van'da bir taraf bahar diğer taraf kar

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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Van’da bir taraf bahar diğer taraf kar

Yükselti ve coğrafi yapının etkisiyle bazı bölgelerde hava sıcaklığında farklılıkların yaşandığı Van'da, Çatak ilçesine bağlı kırsal mahallede hayvanlar merada otlatılırken, 16 kilometre ilerisindeki Bahçesaray kara yolunda metrelerce var.

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