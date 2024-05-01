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Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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Adana’da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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