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1 Mayıs 2024 bankalar açık mı? Çarşamba günü noter ve devlet daireleri çalışıyor mu? Havale ve EFT yapılır mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
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1 Mayıs 2024 bankalar açık mı? Çarşamba günü noter ve devlet daireleri çalışıyor mu? Havale ve EFT yapılır mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor ve birçok kişi, resmi kurumların çalışma saatleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Çünkü resmi tatil günlerinde, birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara vererek kapalı oluyor. Bu durum, vatandaşların günlük işlerini planlarken ve resmi işlemlerini gerçekleştirirken dikkate almaları gereken bir husus. Peki 1 Mayıs 2024 bankalar açık mı? Çarşamba günü noter ve devlet daireleri çalışıyor mu?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar resmi tatil durumu hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. İşte 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda iş yerleri ve kurumlarının tatil durumuyla ilgili detaylar...

1 Mayıs Resmi Tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, dünya genelinde işçi ve emekçiler tarafından birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanmaktadır. Pek çok ülkede resmi tatil olarak kabul edilen bu gün, Türkiye'de 1923 yılından itibaren resmi olarak kutlanmıştır. 2008 yılında ise "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiş ve 2009 yılında yayımlanan 5892 sayılı yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

1 Mayıs Bankalar Kapalı mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de resmi tatil günleri arasında yer aldığı için banka şubeleri de kapalı olacaktır. Bu nedenle Çarşamba günü banka işlemleri için şubelere başvurulamayacak ancak mobil bankacılık veya internet bankacılığı aracılığıyla bazı işlemler gerçekleştirilebilecektir.

Resmi Tatilde Hangi İşlemler Yapılabilir?

Resmi tatillerde para transferi gibi bazı işlemler yapılamamaktadır. Ancak, havale işlemleri aynı banka üzerinden yapılabildiği için mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden 7/24 gerçekleştirilebilir. Ayrıca FAST sistemi ile de bankalar arası veya kişiye anlık para transferi yapılabilir.

Noterler 1 Mayıs'ta Çalışıyor mu?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde noterler de diğer kamu kurumları gibi kapalı olacaktır. Bu nedenle, noter işlemi yapacak olan kişiler işlemlerini 30 Nisan'da tamamlamak durumunda ya da 2 Mayıs'ta işlemlerini gerçekleştirmek üzere beklemek zorunda kalacaklardır.

Diğer Kurumlar ve İşletmeler 1 Mayıs'ta Kapalı mı?

Noterlerin yanı sıra bankalar, kargolar, PTT'ler ve diğer kamu kurumları da 1 Mayıs'ta kapalı olacaktır. Ancak, hastaneler sadece acil bölümlerinde hizmet verecektir. Dolayısıyla, Çarşamba günü birçok kurum ve işletme kapalı olacağı için Salı günü mesai bitimine kadar hafif çaplı bir yoğunluk yaşanması beklenmektedir.

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