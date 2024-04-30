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"Kilo veremiyorsanız sebebi huzursuz bağırsak sendromu olabilir"

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
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Kilo veremiyorsanız sebebi huzursuz bağırsak sendromu olabilir

Günümüzde birçok kişi, kilo verme konusunda çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. "Bu durumun altında yatan nedenlerden biri de huzursuz bağırsak sendromu olabilir" diyen Uzm. Dyt. Sena Çalışkan, huzursuz bağırsak sendromunun kilo verme sürecini etkileyebileceğini belirterek "Huzursuz bağırsak sendromu, sindirim sistemindeki sorunlar nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Genellikle karın ağrısı, gaz, şişkinlik, kabızlık veya ishal gibi belirtilerle kendini gösterir. Ancak birçok kişi bu belirtileri kilo verme ile ilişkilendirmez ve doğru teşhis konulmazsa kilo verme çabaları da başarısız olabilir" diye konuştu.

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