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Çorum'da feci trafik kazası!

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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Çorum’da feci trafik kazası!

Çorum'un İskilip ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Elif Baskın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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