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Sözleriyle yürekleri ısıtmıştı! O ayakkabı tamircisi 1 Mayıs’ta Erdoğan’ın misafiri olacak

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
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Sözleriyle yürekleri ısıtmıştı! O ayakkabı tamircisi 1 Mayıs’ta Erdoğan’ın misafiri olacak

Sosyal medyada yayınlanan videosuyla binlerce kişinin gönlünde taht kuran, Aksaraylı ayakkabı tamircisi 58 yaşındaki Turgut Kılıç, 1 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Külliye de misafiri olacak. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ile birlikte programa gidecek olan Kılıç, Erdoğan ile bir araya geleceği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

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