30 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı 23 Nisan gösterisine soruşturma

Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı 23 Nisan gösterisine soruşturma

Giriş Tarihi: 30.04.2024
ABONE OL
Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı 23 Nisan gösterisine soruşturma

Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilkokulda düzenlenen programda bir filmdeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrenci etek giyip peçe takarak oynadı. Konuyla ilgili okul yönetimi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA