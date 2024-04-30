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Samsunlu ortaokul öğrencisi bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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Samsunlu ortaokul öğrencisi bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu

Samsun'un Asarcık ilçesi Atatürk Ortaokulunda eğitim gören 14 yaşındaki Belinay Şahin, Ankara’da düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

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