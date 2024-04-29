Adana’da korku dolu anlar! Yol çöktü: Seyir halindeki kamyon oluşan çukura gömüldü





Kamyonun kasasındaki kum yola saçılırken, sürücü araçtan vatandaşların yardımı ile çıkarıldı. Çukurdaki kamyon ise ekiplerin çalışmasıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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