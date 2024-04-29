30 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adana’da korku dolu anlar! Yol çöktü: Seyir halindeki kamyon oluşan çukura gömüldü

Adana’da korku dolu anlar! Yol çöktü: Seyir halindeki kamyon oluşan çukura gömüldü

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024
ABONE OL
Adana’da korku dolu anlar! Yol çöktü: Seyir halindeki kamyon oluşan çukura gömüldü

Adana’da seyir halindeki bir kamyon, yolun çökmesiyle oluşan çukura düştü. Kamyonun tamamı neredeyse çukura gömülürken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi, Sümbül Caddesi'nde meydana geldi.



01 AIL 179 plakalı kum yüklü kamyon, caddede ilerlediği sırada yol üzerinde çökme meydana geldi. Sürücü manevra yapsa da kamyon, yolda oluşan çukura düştü.



Kamyonun kasasındaki kum yola saçılırken, sürücü araçtan vatandaşların yardımı ile çıkarıldı. Çukurdaki kamyon ise ekiplerin çalışmasıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA