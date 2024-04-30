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Çeşme açıklarında 34 kaçak göçmen yakalandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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Çeşme açıklarında 34 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bulunan 34 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

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