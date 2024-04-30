Samsun'da vahşet! Sevgilisini banyoda tabancayla öldürdü
Samsun'un Atakum ilçesinde Ertuğrul T. (39), kendisini aldattığını öne sürdüğü sevgilisi Gülcan Güneş'i (44) banyoda tabancayla başından vurarak, öldürdü. Birlikteliklerinden olan küçük çocuğu da alıp kaçan Ertuğrul T., kısa sürede polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ertuğrul T., aldatıldığını düşünüp, birlikte yaşadığı ve bir çocukları olan sevgilisi Gülcan Güneş ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ertuğrul T., banyoda çocuğunun annesi Güneş'i tabancayla başından vurarak öldürüp, küçük çocuğu da alıp kaçtı. Ertuğrul T., bir süre sonra ablasını telefonla arayarak birlikte yaşadığı sevgilisi Gülcan'ı öldürdüğünü söylemesi üzerine; ihbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Evin kapısı itfaiye ekiplerince açılırken, banyoda Güneş'in cansız bedeni bulundu. Kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Ertuğrul T., Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.
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