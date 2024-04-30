30 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Uşak'ta 19 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Uşak'ta 19 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.04.2024
ABONE OL
Uşak’ta 19 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Uşak'ta bir iplik fabrikasında çalışan 19 işçi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA