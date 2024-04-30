Bolu’da gençler arasında çıkan kavgada kan aktı! Yaralılar var
Bolu’da Sağlık Mahallesi’nde evine gitmekte olan iki genci bıçaklayarak yaralayan 2 şahıs polis ekiplerinin takibi neticesinde yakalandı.
Olay, Sağlık Mahallesi'nde Ay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerine gitmekte olan 18 yaşından küçük iki genç, elektrikli motosiklet ile gelen aynı yaşlardaki biri kız diğeri erkek olan kişilerle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.
Elektrikli motosikletle gelen erkek şahıs, tartışmanın alevlenmesiyle çıkan kavgada yanında bulunan bıçakla, 2 genci yaraladı. 18 yaşından küçük çocuklar sokak ortasında kanlar içinde yerde kaldı.
Motosikletli şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Olay yerinden kaçan biri erkek diğeri kız olan şahıslar ise Kalıcı Konutlar Mahallesi'nde polis ekiplerinin takibi neticesinde kısa süre içerisinde yakalandı. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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