Bolu’da gençler arasında çıkan kavgada kan aktı! Yaralılar var

Olay, Sağlık Mahallesi'nde Ay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerine gitmekte olan 18 yaşından küçük iki genç, elektrikli motosiklet ile gelen aynı yaşlardaki biri kız diğeri erkek olan kişilerle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.