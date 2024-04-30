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Odasında canavar olduğunu söyleyen çocuğun duvarından 55 bin arı çıktı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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Odasında canavar olduğunu söyleyen çocuğun duvarından 55 bin arı çıktı

ABD'de 3 yaşındaki bir çocuğun odasındaki canavarlardan şikayet etmesi üzerine aile odaya baktığında yaklaşık 55 bin arının bulunduğu bir kovan keşfedildi.

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