30 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Haylaz karga kahvehanenin müdavimi oldu

Haylaz karga kahvehanenin müdavimi oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024
ABONE OL
Haylaz karga kahvehanenin müdavimi oldu

Düzce'de bir karga son günlerde kahvehanenin adeta müdavimi oldu. Zaman zaman dükkana gelerek masalarda dolaşan haylaz karga, vatandaşlar tarafından besleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA