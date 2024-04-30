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Konya’da sağanak su baskınlarına neden oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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Konya’da sağanak su baskınlarına neden oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları ve küçükbaşları kurtararak, tahliye çalışması başlattı.

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