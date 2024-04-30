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Beykoz'da şarküteriye silahlı saldırı!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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Beykoz’da şarküteriye silahlı saldırı!

Son dakika haberine göre Beykoz'da bir şarküteriye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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