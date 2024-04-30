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Ankara’da iki kurye grubu arasında kavga: 1’i ağır 4 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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Ankara’da iki kurye grubu arasında kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde motosikletli iki kurye grubu arasında çıkan kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

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