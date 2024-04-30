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Kayseri'de otomobilin çarptığı çocuk öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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Kayseri’de otomobilin çarptığı çocuk öldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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